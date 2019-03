#NewZealand shooters writings on the magazines:

Luca Traini an Italian neo-Nazi who shot and killed African migrants in Italy, Битка При Булаир 1913, referencing fight against Ottomans in the Bulgaria (Фружин) and the Balkans pic.twitter.com/xt7vVaORuk — Sal Manacotti (@WheresSal) 15 marzo 2019

Le due mitragliatrici usate dall'autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, erano coperte con scritte in inchiostro bianco che facevano riferimento ad antiche battaglie e più recenti attacchi contro le comunità musulmane: tra queste, una riportava anche il nome Luca Traini, l'estremista di destra autore dell'attacco contro migranti compiuto l'anno scorso a Macerata. Lo riporta il sito australiano News.com.au che pubblica una parte del video della strage, ripreso e trasmesso in diretta streaming dallo stesso terrorista.

