Luca Delfino, il 'killer delle fidanzate' e il pericolo di fuga. La sorella di Luciana: «Sarà a 20 km da me, potevano metterlo altrove»

Il prossimo 28 luglio Luca Delfino uscirà dal carcere dopo aver scontato la condanna a 16 anni e otto mesi per l'omicidio della sua ex fidanzata Antonella Multari: sarà trasferito nella Rems Villa Caterina di Prà, dove passerà altri sei anni. E Bruna Biggi, sorella di Luciana Biggi, altra ex di Delfino per il cui omicidio l'uomo era stato indagato e poi assolto, non ci sta: «Purtroppo ormai i giochi sono fatti. Ma io non ho paura. La vita me l'ha sconvolta già una volta, eppure vado avanti. Devo solo cautelare mia figlia».

Luca Delfino, il "killer delle fidanzate" uscirà dal carcere: «È socialmente pericoloso». La paura dei residenti

Il killer delle fidanzate

Delfino, per via della doppia accusa (la prima finita con una condanna, la seconda con un'assoluzione) era stato definito il «killer delle fidanzate». Bruna è sotto vigilanza attiva (una pattuglia passa sotto la sua abitazione) dopo che un ex compagno di cella dell'ex barman aveva rivelato che Delfino gli aveva confessato di volere organizzare un piano per uccidere la sorella della ex attraverso l'intervento di terzi, facendolo sembrare «un incidente».



«Una persona che ha ucciso una ragazza - continua Bruna - e che, secondo tutti tranne che per il tribunale, ha commesso anche un altro omicidio, non lo mandi a 20 chilometri da me. Potevi mandarlo da un'altra parte. Non ho parole anche se so che è troppo furbo per evadere. Ma è un predatore narcisista, borderline. È ancora giovane e può farlo ancora. Ma la mia pelle la vendo cara».



Ora che andrà nella Rems, in prefettura si è parlato della vicenda e si è organizzato un piano nel caso di fuga dalla struttura: in caso Delfino riesca a scappare, le forze dell'ordine andrebbero a casa della donna per organizzare una sorveglianza fissa.

