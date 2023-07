Luca Delfino, il "killer delle fidanzate" esce dal carcere. Trasferito nella Rems: «È socialmente pericoloso». La paura dei residenti

di Redazione web

Luca Delfino uscirà presto dal carcere. Era stato arrestato nel 2007, per l'uccisione dell'ex fidanzata Antonella Multari, a Sanremo. Un omicidio che gli era valso il soprannome di «killer delle fidanzate». Delfino uscirà infatti dal carcere tra il 28 e il 29 luglio, dopo 16 anni e otto mesi di dentenzione, per essere trasferito nella Rems di Prà (Genova).

I residenti preoccupati

Sarà trasferito nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Prà. Nella Rems l'ex barman dovrà passare almeno sei anni e mezzo visto che per il tribunale di sorveglianza è ancora socialmente pericoloso.

«Delfino non vuole evadere - spiega il suo avvocato Riccardo Lamonaca - e non è l'uomo ragno. È ansioso però di uscire dal carcere e intraprendere questo nuovo percorso che per lui sarà anche un percorso di cura».

Sottoposto a cure

Il killer ha già avuto un primo incontro con i dirigenti della struttura e avrebbe chiesto una stanza singola, visto che anche in carcere è abituato a stare da solo. I suoi familiari potranno fargli visita una volta al mese. I giudici della Sorveglianza hanno riconosciuto che Delfino deve essere seguito in una struttura e deve essere sottoposto a cure che non ha mai ricevuto in carcere.

