Lite tra ex per la figlia, lei prende un coltello e gli taglia il pene: «Aveva tentato un approccio sessuale»

Si stavano separando, ma quello che doveva essere un incontro chiarificatore è andato male: ad avere la peggio è stato l'uomo. Accade a Marghera, in Veneto, dove la lite tra una coppia è finita con la donna che ha preso un coltello ed ha quasi amputato il pene dell'ormai ex partner.

Lui tenta l'approccio, lei gli taglia il pene

I due protagonisti della vicenda, scrive Il Mattino di Padova, sono entrambi stranieri e vivono da anni in Italia: si sono trovati a casa di lei per cercare un accorto sulla gestione della figlia, ma lui avrebbe tentato un approccio sessuale, rifiutato dalla donna che a quel punto, per difendersi dall'ex partner che si era denudato, lo ha colpito con un coltello nelle parti intime.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 10:44

