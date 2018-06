Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per decenni e generazioni ci ha fatto ridere , orafa anche riflettere: l’attore pugliese ha parlato delle armi e dell’opportunità di avere una pistola o un fucile in casa per difendersi dai ladri. Banfi, rapinato per due volte nella sua casa di Roma a distanza di anni, ha ricordato i due episodi, dicendo la sua in un colloquio con il Corriere della Sera.«La prima volta è accaduto più di trent’anni fa - ricorda - una rapina a mano armata in casa, c’erano solo mia moglie e mia suocera. I malviventi sequestrarono il portiere costringendolo a suonare il campanello: mia moglie e mia suocera andarono in camera da letto, mia suocera pensava fosse una troupe televisiva che doveva fare delle foto… Io ero a Milano, quando seppi dell’accaduto mi venne un accidente».La seconda volta è più recente, nel 2013: «Salii in ascensore e mi trovai davanti un tizio col casco in testa: mi puntò una pistola e mi disse di dargli il Rolex. ‘Ringrazia Dio che non entro con te a casa’, mi disse prima di allontanarsi». Giusto quindi armarsi per difendersi? Non sempre, secondo Nonno Libero: «Se hai una pistola in casa la nascondi. E se durante la rapina perdi tempo a cercarla, i ladri ti accoppano: ne vale davvero la pena?».