​Liliana Resinovich incinta, Claudio Sterpin nega tutto: «Se fosse stato figlio mio me lo avrebbe detto»

di Redazione web

La morte di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, continua ad essere avvolta nel mistero. Tra i tanti aspetti oscuri, nelle ultime ore è emerso un altro dettaglio relativo alla sua vicenda personale: la donna sarebbe rimasta incinta dell'amico Claudio Sterpin e il marito, Sebastiano Visintin, l'avrebbe accompagnata ad abortire. La notizia, però, è stata fermamente smentita da Sterpin a Mattino 4.

La gravidanza

Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana e al centro delle recenti indiscrezioni, ha preso posizione durante la diretta del programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, per smentire le voci che lo vedrebbero come padre del figlio che Liliana avrebbe aspettato e poi perso oltre trent'anni fa. «Non posso smentire oggi quello che avevo fatto 40 anni fa», ha affermato Sterpin, negando di essere mai venuto a conoscenza di una presunta gravidanza di Liliana: «Se fossi stato io il padre, me lo avrebbe detto».

L'intercettazione

Questa versione dei fatti contraddice quanto emerso da una recente intercettazione ambientale datata 5 marzo 2022, nella quale Sebastiano Visintin, marito di Liliana, avrebbe rivelato a un interlocutore l'episodio di una gravidanza avvenuta nei primi anni '90, attribuendone la paternità proprio a Sterpin.

L'amicizia particolare

La vicenda si complica ulteriormente considerando le dichiarazioni di Sterpin, che ha descritto il suo legame con Liliana come un'«amicizia particolare» iniziata nel 1981 e andata via via a diradarsi dopo che ebbe incontrato la sua seconda moglie, nel 1995, ma mai del tutto interrotti. Tanto che - la versione sempre sostenuta da Sterpin - Liliana avrebbe dovuto trasferirsi a vivere a casa sua prima di essere uccisa.

Sebastiano Visintin, dal canto suo, ha sempre negato categoricamente l'esistenza di una relazione extraconiugale tra la moglie e l'amico Claudio, nonostante le voci e le supposizioni che circolano. Ma la documentazione sanitaria contenuta negli atti sembrerebbe supportare la versione di una gravidanza e di un successivo aborto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 14:39

