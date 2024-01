Liliana Resinovich, la nuova autopsia sul corpo si terrà il 15 febbraio a Milano

La nuova autopsia sul cadavere di Liliana Resinovich, che dovrà stabilire le cause della morte della donna, sarà effettuata all'Istituto di medicina legale di Milano la mattina del 15 febbraio. La notizia si è appresa oggi in occasione del conferimento dell'incarico da parte della pm titolare dell'inchiesta, Maddalena Chiergia, ai consulenti nominati dalla Procura stessa, prima fra tutti Cristina Cattaneo.

Il corpo sarà riesumato dal cimitero di Sant'Anna a Trieste

Il corpo dovrà essere riesumato dal cimitero di Sant'Anna, a Trieste, e portato a Milano dove verranno effettuati gli esami autoptici. Il fascicolo del caso è aperto per il reato di omicidio. Il nuovo accertamento dovrà cercare di stabilire epoca e causa della morte. Il tutto verrà accertato anche attraverso il prelievo del midollo osseo e una valutazione della cellularità. Le verifiche sul corpo si propongono di mettere un punto a quanto accaduto alla 63enne. I familiari di Resinovich non hanno mai creduto al suicidio della donna e la Procura di Trieste ha voluto disporre nuovi esami proprio per non lasciare nulla di intentato.

Cugina di Liliana Resinovich nomina consulente anatomopatologo

Silvia Radin, la cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere il 5 gennaio successivo, ha nominato un avvocato perché la assista in quanto persona danneggiata da reato ,parte offesa, e un consulente, in vista della riesumazione del cadavere di Liliana.Si tratta dell'avvocato Antonio Cozza e del prof.

