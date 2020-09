Lesina senza sindaco, la Lega perde anche se c'è un unico candidato

Nicola Zingaretti "festeggia" la vittoria del Pd alle regionali con una birra al centro di Roma

La cittadina di, è rimasta senzaAlle ultime consultazioni elettorali l'unico candidato, ilnon è stato eletto. La presenza di una sola lista, infatti, richiede il quorum del 50% che non è stato raggiunto per una sessantina di voti, 58 per la precisione. L’affluenza alle comunali è stata del 49,01% e le elezioni non sono valide.e dovrà essere amministrata da un commissario. Era in lizza solo una lista, la civica, con candidato sindaco il 52enne geometragià vice sindaco nella precedente amministrazione. Di Mauro è stato scelto dall'europarlamentare, amico di Matteo Salvini e patron del notoa Milano Marittima.perché vi ha trascorso parte delle sue vacanze l'anno scorso. Alla presentazione delle liste attorno a Di Mauro si erano concentrati entusiasmi e aspettative. «Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale», ripeteva Salvini. E invece non è andata così.«È stata una lotta dura - dice Di Mauro all'Adnkronos - solo per circa 50 voti non è stato raggiunto il quorum. Mi rattrista non aver avuto un confronto per l'incapacità di gente che non è riuscita a presentare liste e poi ha creato i comitati per il non voto. Questo è triste perché già il popolo non vede di buon occhio la politica e in questo modo si alimenta il malcontento».L'uomo crede fortemente nella Lega al Sud. «Salvini ha a cuore tutti i suoi rappresentanti sul territorio - conclude Di Mauro - la Lega è una grande famiglia e quando c'è da spendersi Matteo c'è sempre. Il progetto politico andrà avanti. Il mio impegno politico è dettato solo dalla passione». «Grazie a tutti! Siete stati tantissimi e meravigliosi per averci creduto insieme a noi», ha scritto sul suo profilo