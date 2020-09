Nicola Zingaretti "festeggia" la vittoria del Pd alle regionali con una birra al centro di Roma insieme al suo staff

Serata di festa, più che meritata, per Nicola Zingaretti. Il governatore della Regione Lazio e segretario del Pd, infatti, dopo una giornata di tensione in attesa dei risultati elettorali, poi rivelatisi più che positivi per il centrosinistra, si è goduto un po' di meritato relax con il suo staff.



Uscito dal Nazareno, dove ha seguito in tempo reale lo scrutinio delle varie regioni, Zingaretti ha scelto il T-Bone Station di Via Crispi per gustarsi un hamburgher e una birra per brindare con il suo giovane team al buon risultato elettorale. Poi verso le 22,30, stanco ma soddisfato, si è diretto verso casa.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 23:10

