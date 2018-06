Schianto sulla Provinciale: muore tra le lamiere della Twingo verde

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio sulla provinciale che collega Carmiano a Salice Salentino in provincia di Lecce.A perdere la vita nello scontro tra una Twingo e una Ford Focus, un uomo di 65 anni di Campi Salentina.Feriti anche il passeggero della Twingo e il conducente della Focus. Le due auto sono entrate in collisione e insieme sono uscite dalla carreggiata finendo tra la vegetazione a bordo strada.Tra le possibili cause una distrazione alla guida o mancata precedenza. Sul posto sanitari del 118, carabinieri di Carmiano e Campi, vigili del fuoco.