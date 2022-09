Lanciano, auto pirata a folle velocità sui pedoni: investiti un nonno e una nonna, il nipotino salvo per miracolo

Un'auto pirata a folle velocità nella zona pedonale, in pieno centro, a Lanciano (Chieti) ha investito i pedoni che affollavano il corso e poi è scappata. Secondo le testimonianza raccolte sul posto, l'automobilista avrebbe colpito i passanti intenzionalmente, procedendo a zig-zag con l'intento di prenderli in pieno.

Morto investito da un'auto pirata mentre camminava per strada dopo un concerto in Tennessee: Matteo Barattieri aveva 57 anni

Bambino in bici travolto e ucciso da un'auto a Milano, arrestato il guidatore: «Era drogato e aveva una gamba ingessata»

Bambino in passeggino salvo per miracolo

Attimi di terrore stamattina dopo le 10 in corso Trieste e Trento, dove un uomo alla guida di una Fiat Punto bianca è piombato nella zona pedonale investendo intenzionalmente un nonno e una nonna che portavano a spasso il nipotino di un anno e mezzo in passeggino. L'uomo, preso in pieno, ha riportato un grave trauma ed è stato elitrasportato all'ospedale di Pescara in codice rosso. La donna, meno grave, è stata invece portata all'ospedale di Lanciano. Durante la folle corsa l'auto condotta dal pirata della strada ha anche danneggiato alcune auto parcheggiate. Illeso il bambino.

Il pirata 25enne

Durante la folle corsa l'auto condotta dal pirata della strada ha anche danneggiato alcune auto parcheggiate. Sul posto per le indagini la polizia che ha inseguito l'automobilista. In ausilio sono giunti anche i carabinieri, che sono riusciti a fermare l'automobilista. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 25enne a bordo di un'auto rubata e poi abbandonata in località Sant’Egidio/Torri montanare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 12:20