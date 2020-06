Lago di Garda, sub disperso ritrovato morto dopo poche ore

Trentino, padre e figlio feriti da un orso sul Monte Peller

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era immerso nelle acque del, ma non era più tornato in superficie. Dopo alcune ore di ricerche, i sommozzatori hanno, a 160 metri di profondità, ildi unL'uomo, di origini polacche, era in compagnia della madre quando aveva deciso di immergersi nelle acque del Lago di Garda a Tremosine (Brescia). La donna, non vedendolo tornare in superficie, aveva allertato i soccorsi e dopo alcune ore di ricerche è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo.