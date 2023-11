Ladri provano a rubare in un ristorante ma arriva la polizia: uno scappa, l'altro si chiude nel congelatore per sfuggire all'arresto

di Redazione web

Un colpo destinato a fallire quello tentato da due giovani di origine nordafricana ai danni di un ristorante a pochi passi dalla Questura di Firenze, in via San Gallo: i due sono stati scoperti dagli agenti, e a nulla è servito provare a nascondersi in un congelatore del locale.

Il furto al ristorante

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 4.00 i due indagati si sarebbero messi all’opera dopo aver sostato prima qualche minuto fuori dal locale in maniera alquanto sospetta: una volta forzato il bandone e la porta dell’esercizio commerciale, il più giovane sarebbe entrato, mentre l’altro avrebbe invece fatto da palo lungo la strada. La vicenda non è certo passata inosservata ai poliziotti di vigilanza nel palazzo di via Zara che sono immediatamente intervenuti. In pochi istanti i due malintenzionati si sono trovati circondati anche dagli agenti della Squadra Mobile fiorentina, impegnati giorno e notte in specifici servizio finalizzati proprio al contrasto dei reati predatori disposti dal Questore Maurizio Auriemma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA