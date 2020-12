"La foresta universitaria", il progetto di University Network e Treedom: con un click pianti un albero

Arriva il progetto “La foresta universitaria”, che fino a tutto il 2021consentirà a chi lo desidera e di piantare virtualmente un albero e contribuire alla salvaguardia del pianeta e alla promozione della biodiversità. “La foresta universitaria” nasce dalla collaborazione fra University Network, la più grande organizzazione universitaria in Italia con oltre 1 milione di studenti e Treedom, il primo sito al mondo che permette a persone e aziende di piantare alberi con un semplice click, andando a finanziare direttamente contadini locali in giro per il mondo.

Il progetto “la foresta universitaria” si pone l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, lottando in prima linea per sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente. Sul sito web di Treedom attraverso un semplice click virtuale http://go.treedom.net/Universityforest si potrà piantare un albero nella “Foresta Universitaria”: ogni albero avrà poi la sua pagina online, verrà geolocalizzato e fotografato e potrà essere custodito o regalato virtualmente a terzi con un messaggio. Sarà inoltre possibile seguire i progressi e i vantaggi che ogni piantagione ha portato. Piantando un albero a distanza si combatte l’erosione del suolo e la desertificazione, promuovendo il mantenimento della biodiversità e di habitat unici al mondo. Tramite Treedom gli utenti hanno già piantato più di un 1,5 milioni di alberi, che hanno dato lavoro a oltre 90000 persone in 17 paesi del mondo.

