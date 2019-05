Emergenza Xylella. Sandali, direttore del consorzio olivicolo: «Non si fa nulla»

»​

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ad oggi si possono solo estirpare le piante infette e bruciare i residui. Per gli impianti produttivi, l'unica soluzione è togliere le piante e reimpiantarne le varietà tolleranti Fs17 e Leccino. Per le aree monumentali si sta cercando di fare innesti, qualche effetto positivo c'è stato».«A causa di opinioni contrastanti non sono stati effettuati interventi fondamentali per bloccare la Xylella sia sul fronte dell'estirpo, sia per la lotta al vettore. E tuttora non si sta intervenendo».«Nelle aree con oliveti dove è stata fatta pulizia, c'è stato qualche risultato nella lotta alla sputacchina. Bisogna procedere secondo le buone pratiche agricole in campagna e nelle aree demaniali. Si deve fare continua manutenzione affinché gli insetti non trovino contesti per diffondersi».«L'insetto si muove e con questi cambiamenti climatici, sa solo Dio fino a dove può arrivare».