Xylella avanza verso Nord: olivi condannati a morte. «Intervenire subito»

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

E il contagio, secondo Coldiretti, avanza di oltre due chilometri al mese, verso Nord. Corre senza sosta l'epidemia vegetale di Xylella. La minaccia interessa gran parte del territorio Ue. Ad oggi, per l'Efsa-Autorità europea per la sicurezza alimentare, non esiste un trattamento per eliminare il batterio.«Se non verrà fermata l'epidemia - dice Coldiretti - nei prossimi cinque anni rischia di essere infettato l'intero mezzogiorno dalla Basilicata alla Calabria, dalla Campania al Molise». Secondo l'organizzazione, il conto dei danni finora è di 1,2 miliardi di euro.«Il batterio è stato individuato nel 2013 - dice Giovanni Cantele, presidente Coldiretti Lecce - ma i disseccamenti erano iniziati nel 2010/2011. Alcune aziende non hanno reddito da 6/7 anni, tanti frantoi sono chiusi. Ciò comporta danni economici e tagli ai posti di lavoro».si lavora per tradurne le misure in pratica. Il problema non è solo italiano. Nel 2015 il batterio è stato identificato in Francia. Nel 2016, nelle Baleari e in Germania. Tra 2017 e 2018, in Spagna e in un vivaio belga. A inizio 2019 sono stati segnalati nuovi focolai in Toscana, al Monte Argentario, e in Portogallo. «L'unica soluzione possibile - commenta Cantele - è eliminare le piante colpite e a rischio e reimpiantare varietà tolleranti, confidando nella possibilità di trovare tipologie immuni. Servono risorse, anche dalla Ue. Gli scarsi controlli alle frontiere hanno consentito al batterio di arrivare da noi e perfino ora che c'è più vigilanza, le falle non mancano». Oggi, il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio e il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini sorvoleranno in elicottero l'area infetta per vedere la drammatica situazione di ulivi e paesaggio.