Koryn, 14 anni, scomparsa da ieri con un'amica. Il papà: «Per favore, aiutatemi a ritrovarla»

Paura a Massa per la scomparsa di una ragazza di 14 anni, ospite di una struttura protetta a Marina di Massa. Koryn Linaris, questo il nome dell'adolescente, era uscita ieri mattina alle 7.30 per recarsi a scuola insieme ad un'amica, ma non è mai arrivata in classe e da allora non si hanno più notizie di lei.

Koryn Linaris alloggiava nella struttura Numeri Primi, gestita da una cooperativa sociale che si occupa dell'accoglienza di ragazze madri e minori in difficoltà. L'adolescente, come tutte le mattine, doveva recarsi all'Istituto comprensivo Paolo Ferrari di Massa, ma non è mai stata vista a scuola. A denunciare la scomparsa è stato il papà, Bernardo Linaris, che vive a Follonica (Grosseto). Chiunque abbia notizie di Koryn è pregato di chiamare le forze dell'ordine o di contattare direttamente il papà al numero 3773455638.

«La sentivo una volta a settimana, ma quando ieri, intorno alle 18, ho chiamato la struttura, mi hanno detto che né lei né la sua compagna erano ritornate, e che non si erano presentate a scuola, ma nessuno aveva denunciato la scomparsa. Sono stato io a sporgere denuncia alla Questura, intorno alle 19. So solo che ha lasciato il cellulare nella sua camera, nessuno è stato in grado di darmi maggiori informazioni» - ha spiegato Bernardo Linaris, il papà di Koryn, a La Repubblica - «La Questura crede che si tratti di un allontanamento volontario, ma quando ci siamo sentiti l'ultima volta non mi è parso ci fosse nulla di particolare. Di certo non sospettavo che volesse fuggire, lei si era già allontanata dalla struttura in passato, ma solo per qualche ora».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 19:09

