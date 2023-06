Investe la mamma in retromarcia con il furgone e la uccide: travolta e trascinata per 10 metri, poi l'urlo disperato

di Redazione web

Investe la mamma in retromarcia con il furgone e la uccide. Il dramma si è consumato a San Giorgio delle Pertiche (Padova), venerdì 16 giugno poco dopo le 19, riporta Il Gazzettino. L'uomo, M.Z. di 52 anni, si trovava al volante del suo Fiat Ducato, quando ha inserito la marcia e ha spostato il mezzo non accorgendosi che dietro si trovava la donna, Santa Bedin, 81 anni.

L'accusa di omicidio colposo

Dopo averla travolta, l'ha trascinata sull'asfalto per circa 10 metri, quando si è fermato perché avvisato da un passante. Dopo essere sceso dal mezzo e essersi reso conto di cosa fosse appena successo, si è disperato.

I sanitari non hanno potuto fare nulla per aiutare l'anziana, deceduta sul colpo per un importante trauma cranico. Il figlio, impiegato nel settore della frutta e verdura, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo, riporta Today.

