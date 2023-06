Investe la madre mentre fa retromarcia con il furgone e la uccide. I vicini: «Mariano è sconvolto. Erano legatissimi»

di Redazione web

Ha investito la madre facendo retromarcia con il suo furgone. La tragedia è accaduta nella serata di venerdì 16 giugno in via Cocche ad Arsego. Santa Bedin, 82 anni il prossimo 3 novembre, è stata investita dal furgone condotto dal figlio Mariano Zantomio, 53 anni. Poco dopo le 19 l'uomo ha inconsapevolmente travolto l'anziana madre con il furgone con cui trasporta frutta e verdura nei mercati della zona.

Investe la madre mentre fa retromarcia e la uccide

Poco dopo le 19 l’uomo nel fare retromarcia con il suo furgone che trasporta frutta e verdura nei mercati della zona ha inconsapevolmente travolto la madre che si trovava all’esterno della casa. Dalle testimonianze fornite agli agenti della polizia locale del Camposampierese accorsi sul posto verso le 19.30, il figlio avrebbe trascinato per un tratto la madre e stava uscendo di casa quando una persona che passava casualmente da quelle parti ha fermato il furgone Ducato bianco e avvisato il conducente del tragico incidente.

Il figlio Mariano, dopo aver capito l'accaduto, ha cercato di soccorrere la madre a terra sul ghiaino di casa ma ormai per la donna non c'era più niente da fare.

La figlia

Linda si stringeva alla madre stesa a terra priva di vita. Piangeva senza sosta. L'amore per la madre Santa era rimasta vedova del marito Ruggero Zantomio, morto tre anni fa a causa di una malattia. «Tutte le mattine - dicono i vicini con le lacrime agli occhi gli amici conosciuti da una vita - Mariano portava a casa la colazione all'amata madre quando tornava dal mercato ortofrutticolo di Padova. É commovente e tristissimo pensare quanto il figlio volesse bene alla mamma: sempre Mariano andava a prendere caffè e brioche alla pasticceria Marisa, poco distante da casa, per stare insieme e condividere l'inizio della giornata. I due si volevano un mondo di bene - assicura chi li conosce da sempre - e non possiamo nemmeno immaginare il dramma nel dramma vissuto da Mariano per quello che è successo. Speriamo che Dio Padre consoli questa famiglia distrutta dalla tragedia, in particolare Mariano».

