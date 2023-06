Berlusconi, il «grazie» della famiglia: «Commossi per l'amore e la vicinanza»

di Redazione web

I figli di Silvio Berlusconi hanno voluto ringraziare per l'affetto dimostrato in occasione della morte del padre, e lo hanno fatto acquistando una pagina sui maggiori quotidiani italiani. Il messaggio, rivolto agli italiani,è pubblicato su sfondo blu ed è firmato «la famiglia Berlusconi».

Berlusconi, il ringraziamento della famiglia

«Grazie - hanno scritto - Siamo davvero commossi per l'amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà». «La presenza fisica a Milano per l'ultimo saluto, le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore, le parole di affetto e stima affidate a tv, radio e social media, i fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali - hanno elencato - Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore». «Un abbraccio a tutti» si conclude il messaggio firmato «la famiglia Berlusconi».

