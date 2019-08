Cavallette, api ora invasioni d'insetti sconosciuti: infestate le campagne

Un piccolo insetto sconosciuto, probabilmente della famiglia dei emitteri eterotteri, sta invadendo le campagne attorno a Buttrio (Udine), infestando in particolare la zona di Vicinale. Alcuni residenti hanno segnalato l'improvvisa presenza massiccia di questi insetti - della dimensione di una formica e simili alle cimici - all'amministrazione comunale, che a sua volta ha immediatamente allertato la Polizia locale, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria e l'Ersa. Dal sopralluogo congiunto e da una prima osservazione effettuati martedì dagli organismi interpellati, informa in una nota il Comune di Buttrio, non sono emerse, nell'immediato, informazioni utili. Alcuni campioni sono stati prelevati da un entomologo dell'Ersa per esaminarli.



«Al momento non è possibile definire con certezza la specie di questi insetti, non nota nella nostra regione e che non appartiene a quelle infestanti già note, la cui presenza è stata riscontrata sul territorio regionale - commenta il sindaco Eliano Bassi -. Dalle prime osservazioni sembrerebbero appartenere all'ordine degli emitteri eterotteri, non pericolosi per l'uomo, ma non sappiamo se sono nocivi per l'agricoltura». In attesa di capire quale sia il ciclo di vita di questi insetti e di cosa si nutrano, l'amministrazione comunale consiglia di utilizzare insetticidi da banco per trattamenti locali, per contenere l'invasione in prossimità delle abitazioni. Interventi più mirati, da parte del Comune, sono previsti nelle zone maggiormente colpite giovedì 8 agosto. «Continueremo un attento monitoraggio - chiude Bassi - in collaborazione con gli enti preposti». Mercoled√¨ 7 Agosto 2019, 13:22

