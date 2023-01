Incidente nel veronese, morti tre ragazzi di 16, 18, e 19 anni: due delle vittime erano fratello e sorella

Erano tutti e tre giovanissimi i ragazzi morti nell'incidente stradale di ieri pomeriggio a Veronella, in provincia di Verona: un fratello e una sorella, di 18 e 16 anni, e un ragazzo di 19 sono le tre vittime. Tutti e tre erano residenti a Monteforte d'Alpone (Verona) ed erano di origine indiana.

L'automobile, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della Polizia stradale, è sbandata travolgendo il parapetto di un ponte sul torrente Alpone, lungo la strada che collega Veronella a Belfiore, ed è finita nel torrente, in fondo ad una scarpata di 10 metri.



A bordo dell'auto un altro ragazzo, 20enne, che è rimasto ferito ma è uscito dalla vettura a dare l'allarme, facendo intervenire i soccorsi con i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Il giovane poi è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio (Verona). L'auto, una Peugeot 206, è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Polstrada, guidati dal comandante Girolamo Lacquaniti.

