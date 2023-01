Auto sbanda e finisce nel canale a Verona: morti tre ragazzi, un ferito

di Redazione web

Terribile incidente stradale oggi pomeriggio, domenica 15 gennaio. Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita a causa dell'uscita di strada di un'auto finita in un canale, a Veronella, comune della provincia di Verona. Secondo quanto reso noto dal Suem 118, l'incidente è avvenuto intorno alle ore 17:30; sul posto sono intervenuti tre mezzi tra ambulanze e auto medica. Ancora non sono state rese note le generalità delle 3 vittime, ma si tratterebbe di tre giovani.

Ancora da accertare i motivi per cui il guidatore ha perso il controllo dell'auto che, uscita di strada, è finita in un canale. La persona ferita stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di San Bonifacio. Sul posto Polizia stradale e Vigili del fuoco, oltre al personale del Suem 118, presente con ambulanza e automedica.

Incidente mortale a Veronella, chi sono le vittime

Sono di età giovane le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Veronella. Tre ragazzi di origini indiane sono deceduti sul posto e un quarto che, a quanto pare, è rimasto ferito in modo non grave trasportato per accertamenti all'ospedale di San Bonifacio. Sarebbe stato proprio quest'ultimo ragazzo a lanciare l'allarme.

