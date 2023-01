Latina, 38enne travolto dall'Intercity Salerno-Roma: caos sulla linea. ​«Si è buttato, abbiamo provato a fermarlo»

Tragedia alla stazione di Latina Scalo poco dopo mezzogiorno. Un uomo si è lanciato sotto il treno in arrivo sul binario 1, un Intercity in arrivo da Salerno e diretto a Roma. Sono stati momenti drammatici. Sul posto c'erano anche numerosi poliziotti in attesa dell'arrivo dei tifosi del Catanzaro diretti nel capoluogo pontino per la sfida di oggi pomeriggio contro il Latina. La vittima aveva 38 anni e viveva a Latina.

Travolto e ucciso dal treno sulla Milano-Lodi: si indaga anche per dare un nome al ragazzo

Investito da un treno della metro a Milano: ragazzo di 17 anni è grave

Investito da un Intercity, morto un 38enne

Sul posto oltre alla polizia anche la polizia locale e gli addetti di Trenitalia. Sul decesso la Procura di Latina ha aperto un inchiesta e le indagini sono affidate alla Polfer. «Quando abbiamo capito cosa stava accadendo abbiamo provato a fermarlo, ma non siamo riusciti» ha raccontato uno degli agenti. È accaduto tutto in un attimo. L'uomo, 38 anni, è stato travolto dal treno sul binario uno. Attualmente il convoglio è fermo ed è stato aperto il binario 3 per permettere il transito dei treni diretti a nord.



«Sulla linea Roma - Formia, dalle ore 12:10 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Latina - è la comunicazione di Rfi Infomobiliità - per l'investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: la circolazione ferroviaria viene gestita su un unico binario con rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA