Incidente stradale: muore Stefan, un giovane papà di 22 anni

Un giovane papà di 22 anni ha perso la vita, in un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale 8 di Teramo, dove l'utilitaria guidata dal 22enne, Stefan Banut, ragazzo romeno residente a Controguerra, avrebbe sbandato in prossimità di una doppia curva. Con l’auto della ditta per cui lavorava, Stefan è finito contro un camion frigo in direzione opposta. Un impatto letale, in un punto dove già altre persone hanno perso la vita.

Uscito in curva

Il 22enne romeno stava percorrendo la Bonifica del Salinello, in direzione mare, quando l'auto, imboccando una curva, ha invaso l'altra corsia dove proprio in quel momento stava passando il mezzo pesante, contro cui si è arrestata la marcia di Stefan, morto sul colpo a causa dei traumi pesanti riportati nell'impatto. L'autista del camion, 46 anni, non ha riportato ferite, uscendo indenne - ma sotto choc - dal tragico schianto. I soccorsi del 118 quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Stefan Banut.

Autopsia sul corpo

Nel frattempo, la magistratura ha ordinato il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente e nelle prossime ore potrebbe decidersi di eseguire un’autopsia sul corpo del giovane, per capire se prima dell'impatto sia stato vittima di un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 10:06

