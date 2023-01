Incidente nella notte, 3 morti a Padova: le vittime sono una donna e due uomini

Grave incidente nella notte in Veneto, nel padovano: tre persone sono morte nella notte in un incidente stradale avvento lungo la statale Romea tra Legnaro e Piove di Sacco, nel Padovano. Secondo le prime informazioni, il mezzo sarebbe uscito di strada autonomamente. Sul posto i vigili del fuoco.

Incidente nel padovano, tre morti

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Gazzettino l'auto, un'Audi A6, è finita fuori strada: sul posto i carabinieri di Piove di Sacco per stabilire la dinamica, il Suem e i vigili del fuoco. Per il momento non sono state diffuse le generalità delle vittime: si sa però che si tratta di una donna di Legnaro e due uomini, uno di Sant'Angelo e l'altro di Ponte Longo. Le vittime avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 45 anni. Due vittime sono rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato. Purtroppo il medico del Suem ha solo potuto accertare la morte delle due persone all’interno e di una terza che si trovava fuori dal mezzo.

