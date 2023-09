Schianto violento in auto contro la cabina dell'Enel, il drammatico incidente: 35enne morto sul colpo

di Redazione Web

Tragedia a Verona.​ Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, a Quinzano, quartiere collinare scaligerio. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro una cabina elettrica dell'Enel.

Scontro in volo tra deltaplano e parapendio: un pilota muore sul colpo, l'altro è ferito grave

Bambino morto dallo scivolo a Livorno, l'ipotesi choc: «La mamma voleva vendetta contro l'ex marito»

Perde il controllo dell'auto e si schianta

Il conducente è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto anche con i vigili del fuoco. Lo scontro è stato violentissimo, tanto che la cabina elettrica si è danneggiata causando un blackout in tutto il quartiere.

La viabilità è stata momentaneamente interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi dell'incidente. Si tratta dell'ottavo incidente mortale a Verona dall'inizio dell'anno, la 35esima vittima in tutta la provincia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA