A4, auto rovesciata nel sottopasso. Morto un 28enne

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SPINEA - Gravissimo schianto insul, in direzione Trieste, sabato alle 21.45, nel comune di Spinea. L'incidente ha coinvolto due auto, una delle quali si è rovesciata: una donna di 28 anni è morta nello schianto e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco.Le squadre accorse da Mestre e Mira con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto dalla Panda rovesciata. Feriti gli altri due occupanti la vettura, stabilizzati e portati in ospedale come anche il conducente della Nissan Qashqai. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte.