Sbanda in moto e si schianta su un camion: morto un ragazzo di vent'anni. «Il papà ha visto tutto»

Brutto incidente nel pomeriggio di venerdì 18 marzo in Friuli Venezia Giulia tra i comuni di Fanna e Maniago, dove un ragazzo di vent'anni residente a Vajont ha perso il controllo della moto ed è finito contro un camion che procedeva nel senso opposto. Il tutto a poche decine di metri dal papà, che viaggiava poco più avanti, anche lui in moto. Il giovane non ce l'ha fatta ed è morto a causa delle ferite riportate.

Come racconta Enrico Padovan sul quotidiano Il Gazzettino, l'uomo non ha più visto il figlio nello specchietto retrovisore, è tornato indietro e si è accorto di quanto era accaduto. Sul posto carabinieri, un'ambulanza, un elicottero e i vigili del fuoco: la strada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti, i rilievi e il trasferimento della salma.

