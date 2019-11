Schianto in moto, gravissimo 22enne: cranio fratturato, non aveva il casco

Venerdì 22 Novembre 2019, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sulla Montesardo-Barbarano. Un motociclista in sella ad un modello enduro - M.M., 22 anni, di- è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Tricase in Puglia.Dai primi rilievi dei carabinieri dovrebbe avere perso il controllo da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La moto sarebbe sprovvista di assicurazione, mentre si attendono gli esiti dell'alcoltest a cui, per prassi, è stato sottoposto il motociclista.Nei pressi della zona dello schianto le forze dell'ordine, cosa che farebbe supporre - ma è un'ipotesi da verificare - che il motociclista non lo indossasse. Ha riportato la frattura delò cranio e per questoviene sottoposto in queste ore ad un intervento di neurochirurgia.