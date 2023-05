Incidente nella notte, Kevin sbalzato dalla moto muore a 18 anni. Ferita la 14enne in sella con lui

di Redazione web

Incidente stradale e tragedia nella notte a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 18 anni, Kevin Tebaldi, è morto sbalzato dalla moto che stava guidando dopo lo scontro con un'auto. In sella anche un'amica, una ragazza di 14 anni, rimasta ferita.

Ragazzo di 19 anni investito e ucciso da un'auto: tornava dalla festa dei maturandi

Esce col trattore ma non torna a casa: trovato morto il giorno dopo nel dirupo

Kevin morto sul colpo a 18 anni

Kevin, originario di Grone, è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Lo schianto attorno alle 23, all'altezza di una curva in via Facchinetti. Il 118 ha inviato ambulanza e automedica, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. La ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita in modo grave, sbalzata a sua volta dal mezzo e finita nella siepe di una casa privata. È stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con fratture al bacino e al femore. L'uomo alla guida, un 44enne che proveniva dal senso di marcia opposto, ha riportato ferite lievi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA