Malore in scooter, motociclista muore a 83 anni: stava tornando a casa dalla campagna

Incidente mortale a Signoressa, in provincia di Treviso. Un motociclista in scooter, Angelo Marchetto, 83 anni, ha perso la vita oggi, 9 luglio, intorno alle 12.30 lungo la Strada Feltrina all'altezza dell'ex Veneto Banca: era ormai arrivato a pochi passi da casa. La morte è dovuta con ogni probabilità ad un malore.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con un'ambulanza e l'elisoccorso ma per il centauro non c'è stato niente da fare. Inevitabile qualche rallentamento sulla viabilità. Marchetto, molto conosciuto nella Marca anche per la sua attività con l'associazione Trevigiani nel mondo, stava rientrando a casa da un breve giro in campagna dove si era recato in visita ad un amico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 15:50

