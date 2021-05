Incidente a Milano Marittima, moto contro auto: morto un ragazzo di 18 anni, grave l'amica

Un giovane, Leonardo Mancuso, è morto sul colpo e la ragazza che viaggiava con lui sulla moto è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. È il bilancio di un incidente stradale che verso le 22 di ieri a Milano Marittima, sul litorale ravennate, ha coinvolto due giovani entrambi del 2003 residenti a Forlimpopoli (Forlì-Cesena).

Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, i due, mentre percorrevano la III Traversa, per cause ancora al vaglio all'incrocio con via 2 Giugno si sono scontrati con un'automobile: illesa ma sotto choc la donna al volante.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 08:59

