Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere edile. Un uomo ha perso la vita in via Londra a Olbia. Secondo quanto appreso di tratta di un cittadino di nazionalità kosovara del 1981.

Ancora non si conoscono i particolari della vicenda. Sul posto, oltre agli operatori del 118 anche gli ispettori dello Spresal e le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 17:38

