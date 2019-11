Gravissimo incidente nella notte: auto carambola, dentro tre ragazzi

SAN STINO DI LIVENZA - Questa mattina alle 5, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Volta lungo la provincialeper un’dopo averI pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i tre giovani di 16, 17 e 21 anni. I tre feriti, tutti della zona, sono stati tutti trasferiti in ambulanza all’ospedale di Portogruaro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.