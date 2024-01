Si schianta con l’auto contro il guardrail che perfora l’abitacolo: il conducente si salva per miracolo

Guardrail penetra per una decina di metri nell'auto finita fuoristrada, miracolato l'autista. L'incidente è successo la notte tra il 21 e il 22 gennaio, poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pianezze a Schio, in provncia di Vicenza, per un’auto finita contro in guardrail penetrato per una decina di metri nell’abitacolo di fianco al guidatore, rimasto illeso.

L’autista è riuscito da solo a uscire incolume dall’auto. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto e tagliato il guardrail per permettere la rimozione dell’auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 12:35

