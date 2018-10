Incidente Frontale tra due macchine: un morto e due feriti

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La strada statale 87 «Sannitica» è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Morcone, in provincia di Benevento, a causa di un incidente al km 97,100. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente.Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, il personale Anas e la Polizia stradale di Benevento per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la transitabilità appena possibile. I