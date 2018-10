Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. E' successo in via Santa Maria Cosmedin alle 19 di domenica 7 ottobre. Il tutto accade a poche ore di distanza dall'investimento mortale del viceprefetto in via Cavour da parte di un bus. Insomma, una nuova tragedia si è consumata sulle strade del centro della Capitale. L' uomo, un inglese di 72 anni è morto sul colpo, mentre la figlia è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale. A travolgere la coppia è stato un Suv che procedeva sulla corsia preferenziale. L'autista del Suv, è una persona anziana con handicap, che aveva un permesso che gli consentiva comunque di camminare sulla corsia preferenziale.La vittima è un inglese 72 anni, residente a Roma, che assieme alla figlia stava camminando per strada. Dai primi accertamenti della polizia locale il Suv che procedeva a velocità elevata ha investito la coppia alla fine di via Santa Maria Cosmedin, verso lungotevere Aventino. L'impatto è stato tremento, L'auto ha trascinato per una cinquantina di metri i corpi dei due sfotrunati pedoni.L'uomo alla guida del Suv, che si è comunque fermato per prestare soccorso, è risultato comunque negativo all'alcol test. «Non li ho visti. Me li sono trovatidavanti all'improvviso» ha provato a giustificarsi con la polizia localeLa coppia stava tornando dalla fiera della Coldiretti al Circo Massimo. Con loro avevano alcune buste della spesa piene di generi alimentari, sparsi lungo la strada.