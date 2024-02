Incidente a Ferrara, morto un ragazzo: Nicolò, 21 anni, lavorava alla Toyota. Era stato appena assunto

di Redazione web

Un giovane di 21 anni, Nicolò Liverani, è morto nella notte all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) in conseguenza delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto giovedì notte, verso le 22, in via Terranuova, nel centro storico.

L'incidente nella serata di giovedì

Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane, alla guida di una moto da enduro, abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro un'auto parcheggiata sulla sinistra. Il ragazzo è stato sbalzato e anche un'altra automobile parcheggiata poco più avanti è stata coinvolta nel sinistro.

La disperata corsa in ospedale

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo e stabilizzarlo e dopo esserci riusciti lo hanno trasportato all'ospedale in massima urgenza. Le condizioni di Liverani erano troppo gravi ed è deceduto poco dopo. Il giovane, che viveva a pochi metri dal luogo dell'incidente e aveva detto alla madre che avrebbe fatto un giro dell'isolato con la moto, era stato assunto da pochi giorni in maniera stabile dallo stabilimento Toyota di Ostellato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Febbraio 2024, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA