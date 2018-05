ESTE (PADOVA) - Incidente mortale ad este in Via Attesta-angolo Via Principe Amedeo: nello scontro tra un'auto ed una moto, il conducente di quest'ultima ha perso la vita: è un uomo di 52 anni, residente a San Pietro in Viminario nel Padovano.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..