Tir si ribalta e schiaccia un'ambulanza: due morti, l'incidente choc FOTO

Incidente choc a Chiaravalle (Ancona). Un tir si è ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza tra la strada Statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. Le vittime dello scontro sarebbero almeno due, entrambe sul mezzo della Croce Rossa.

L'incidente

Lo scontro tra camion e ambulanza è avvenuto poco dopo le 11, in prossimità della rotatoria all’uscita dello svincolo di Chiaravalle. Dalle prime informazioni, il carico dell'autoarticolato si sarebbe ribaltato mentre sopraggiungeva l’ambulanza, rimasta schiacciata tra il mezzo e il guardrail. Le due vittime, entrambe a bordo del mezzo di soccorso, sono rimaste incastrate nelle lamiere. I feriti sono invece 3. Una persona, in particolare, sarebbe stata portata all’ospedale di Torrette in condizioni gravi. Illeso il conducente del camion.

«A causa di un incidente stradale che ha coinvolto una auto, una ambulanza e un mezzo pesante è temporaneamente chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 della Val d’Esino e l’autostrada A14. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile», recita la nota dell'Anas.

