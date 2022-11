Incidente sulla Casilina, morta una ragazza: Francesca aveva 26 anni. Lo schianto al bivio della morte

Un incidente avvenuto la scorsa notte sulla via Casilina è costato la vita a Francesca Colacicchi, ragazza di 26 anni. La giovane, residente ad Anagni, non è sopravvissuta al terribile impatto ed è deceduta sul colpo. Inutili i soccorsi.

L'incidente

L'incidente si è verificato nella zona del bivio della ex Winchester, famosa proprio per la sua pericolosità e per i ripetuti incidenti mortali. Secondo le testimonianze, lo scontro tra le due auto, una Audi ed una Y dm10, sarebbe avvenuto poco dopo l'una di notte, riporta il Messaggero.

Ancora da chiarire se le due auto si siano scontrate mentre viaggiavano lungo la strada o se una delle due stesse uscendo da uno degli incroci. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. L'incidente ha portato di nuovo alla ribalta il tema sicurezza di una zona per la quale da tempo i cittadini chiedono urgentemente la realizzazione di misure di messa in sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA