Incidente tra ambulanza e tir, tre morti e quattro feriti (uno grave). Vittime gli autisti e il paziente trasportato

di Redazione web

ZOPPOLA (PORDENONE) - Tremendo incidente stradale oggi, martedì 2 gennaio, sulla Cimpello Sequals. Il bilancio, secondo le primissime informazioni, sarebbe tragico: sette persone coinvolte, tre delle quali morte.

Le vittime

Le vittime sono l'autista donna e il paziente dell'ambulanza coinvolta e il conducente del camion della Trans Ghiaia. L'autista del Tir era al suo primo giorno di lavoro, aveva preso il camion a Oderzo per poi andare alla cava di Valvasone a prendere ghiaia: faceva carico e scarico.

I feriti

Due le persone rimaste ferite nello schianto, si tratta di una persona trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, in condizioni piuttosto serie. Un'altra persona trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza, con ferite non gravi.

L'emergenza è scattata alle 14. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un suv Bmw X5, un'ambulanza e un tir, finito poi nella strada sottostante. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, nonché alcune ambulanze.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 15:47

