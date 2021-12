Cesena, incendio in una villa: anziana muore tra le fiamme

Una donna di 89 anni è morta avvolta dalle fiamme nel suo appartamento alla periferia di Cesena. Inutili i soccorsi, all'arrivo dei vigili del fuoco per l'anziana non c'era più niente da fare. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'incendio è divampato nel pomeriggio al piano terra della villetta di campagna, in via Madonna dell'Olivo, dove si trovava la 89enne, allettata. Ad accorgersi dell'incendio, poco dopo le 15, il nipote della donna che si trovava al piano superiore.

Leggi anche > Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: militare si lancia dalla finestra

Il nipote ha chiamato i vigili del fuoco che sono subito accorsi con più squadre per domare l'incendio. La stanza dove si trovava l'anziana signora era avvolta dalle fiamme e, dopo che i vigili del fuoco le hanno spente, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'89enne. È intervenuta anche la polizia ed ora tutto è al vaglio della Scientifica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi in campo, il cortocircuito di una stufetta elettrica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA