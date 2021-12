Roma, anziana muore in un incendio: il corpo carbonizzato trovato dalla figlia

E' morta tra le fiamme nel suo letto una donna di 90 anni trovata carbonizzata nell'appartamento dove viveva a Roma in zona Ostiense. A fare la triste scoperta è stata la figlia che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato Colombo e della Questura e i vigili del fuoco. Il cadavere dell'anziana è stato trovato in camera da letto, parzialmente carbonizzato. Secondo quanto si apprende, ad andare a fuoco sono stati il letto e il comodino. Accertamenti della polizia sono in corso sulle cause dell’incendio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 20:06

