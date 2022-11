Maxi incendio nella notte alla Vibo spa: capannone da 10mila metri quadri distrutto, danni gravissimi

di Redazione Web

Da poco prima dell'una di oggi 7 novembre i vigili del fuoco hanno operato per un incendio generalizzato di un capannone di oltre 10.000 mq della Vibo spa, un’azienda di produzione accessori metallici per mobilifici. Le fiamme in via Arzignano a Trissino: nessuna persona è rimasta ferita.

L'incendio

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo e con i volontari di Thiene con 4 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala, altri mezzi di supporto e 27 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno interessato e danneggiato gravemente l’intera struttura.

Sul posto per coordinare le operazioni di soccorso il funzionario di guardia e il capo servizio. L’incendio nella notte è stato circoscritto e sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

