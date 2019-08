Incendio in ospedale a Bergamo: morta paziente di 20 anni

Martedì 13 Agosto 2019, 15:18

Questa mattina, intorno alle 10, un principio di incendio si è sviluppato alla torre 7 dell'. Le fiamme sono divampate dal reparto di psichiatria, doveNon si conoscono ancora con precisione le cause del rogo, avvenuto al terzo piano della torre 7. Sembra però che sia stata proprio la donna deceduta ad appiccare il fuoco. Un testimone l’avrebbe vista avvolta dalle fiamme vicino al suo letto.L’azienda ospedaliera ha diramato un comunicato in cui parla di «cause ancora da accertare. Il personale medico e infermieristico ha immediatamente evacuato 67 pazienti del reparto e di quelli adiacenti. Purtroppo non è stato possibile raggiungere una paziente, la cui camera di degenza è stata completamente invasa dal denso fumo e delle fiamme, che si sono sviluppate in pochi istanti. Quando i vigili del fuoco l’hanno raggiunta era troppo tardi e hanno potuto solo constatarne il decesso. La Direzione e tutto il personale sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto. Un’indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti».Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Bergamo e anche il personale dell’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza, il 118). Alcune finestre del reparto pscichiatria sono state sfondate, probabilmente dall’interno. La situazione è stata inizialmente tenuta sotto controllo dai carabinieri di Bergamo. La Polizia di Stato si occuperà però della vicenda. Il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha intanto aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo.