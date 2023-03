Incendio in casa, ragazzo di 17 anni salva mamma e sorella. «Mio padre è Vigile del fuoco e mi ha insegnato così»

di Redazione web

Ha tratto in salvo la sua famiglia, mentre un incendio stava bruciando il palazzo in cui abitano, come fosse un vero pompiere. L'eroe è un ragazzo di 17 anni, che a Guglia, provincia di Modena, ha agito con la velocità e la sapienza di un vigile del fuoco, grazie agli insegnamenti di suo padre, che di mestiere fa proprio quello. Il rogo si è sviluppato all'alba, alle 5 del mattino, quando un principio di incendio nel sottoscala di un fabbricato adibito ad abitazione e ristorante, ha iniziato a diffondersi coinvolgendo masserizie e contatori.

Investito da un'auto davanti ad negozio: Paolo, 41 anni, muore dopo tre settimane d'agonia. Lascia la moglie e un figlio piccolo

Prontezza da eroe

Alessandro morde il palloncino (che gli esplode in bocca) e muore soffocato a 7 anni dopo due giorni di agonia



Il 17enne si è calato con un lenzuolo legandolo alla finestra, ha sistemato l’auto in modo che la famiglia potesse scendere in cortile, facendo scendere la mamma e le due sorelle, salve dalle fiamme. Un gesto di normale eroismo grazie agli insegnamenti del papà. Mentre la famiglia è stata tratta in salvo, sono arrivati i veri pompieri che hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA