«C'è la testa di un uomo nel fiume», passante lancia l'allarme. Scattano le ricerche

di Redazione web

Un passante è certo di aver visto un corpo galleggiare nel fiume, sicuramente una testa. Una testimonianza che ha fatto scattare subito l'allerta dei carabinieri di Forlì, perché l'avvistamento è stato segnalato nel comune di San Lorenzo in Noceto, scrive il Corriere di Romagna. «Ho visto un corpo, sicuramente una testa, trasportata dal fiume», questa la frase chiave giunta ai militari dell'Arma, che da subito hanno mobilitato le ricerche insieme ai Vigili del Fuoco nel tratto del fiume Rabbi, che fa parte della frazione forlivese.

Ricerche senza sosta

E' stata battuto centimetro per centimetro tutto il corso d’acqua, in condizioni meteo avverse, con pioggia battente, fango lungo il letto del fiume. Il testimone, ricontattato dai carabinieri, ha ribadito la sua versione, convinto di aver visto una persona nell'acqua, trasportata dalla corrente. Vigili del Fuoco e carabinieri sono arrivati fino alla chiusa del fiume, ma fino ad ora le ricerche non hanno dato alcun esito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 09:46

