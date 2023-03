Investito da un'auto davanti ad negozio: Paolo, 41 anni, muore dopo tre settimane d'agonia. Lascia la moglie e un figlio piccolo

di Redazione web

Stava attraversando la strada davanti ad un negozio, quando è stato investito da un'auto. Dopo tre settimane di agonia, di lotta tra la vita e la morte, Paolo Dal Cin, 41 anni, di Sarmede, provincia di Treviso è spirato, lasciando il piccolo Samuele e sua moglie. L'incidente era avvenuto a Cappella Maggiore, lo scorso 9 febbraio, e le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, scrivono i giornali locali.

Schianto fatale

I medici accorsi sul luogo dello schianto hanno intubato il 41enne, trasportandolo con l’elisoccorso del Suem all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L'uomo, di professione programmatore, per circa 20 giorni ha alternato momenti di stabilità a fasi più acute, lasciando i familiari sospesi tra speranza e paura di un tragico epilogo.

Mancherà a tutti

La notizia si è diffusa nel paese in cui viveva Paolo Dal Cin, generando un vasto cordoglio di cui si è fatto interprete il sindaco Larry Pizzol: «Quello di Paolo rappresenta l’ennesimo dramma che colpisce tutta la nostra comunità. Un giovane uomo innamorato della sua famiglia, disponibile e gentile con tutti. La tragica scomparsa lascia in tutti noi un vuoto straziante e assordante. Sino all’ultimo abbiamo sperato e pregato per lui. Ora il gesto più amorevole che possiamo compiere è stringerci attorno alla famiglia e in particolare al piccolo figlio, per condividere insieme l’incommensurabile dolore. Mancherà a tutti noi».

